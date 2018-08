Neste final de semana há várias opções de atividades culturais em Campo Grande, para todos os públicos. São eventos de musica, teatro e até uma convenção Nerd.

Muito popular entre os jovens a Parada Nerd está em sua quinta edição, e neste ano além de trazer convidados especiais e apresentar exposições também proporciona atividades interativas onde os visitantes podem experimentar novas tecnologias, novos jogos e se divertir com os amigos.

O evento acontecerá nos dia 18 e 19 de agosto no ginásio Poliesportivo Dom Bosco, os ingressos podem ser adquiridos até está sexta-feira (17) pelo site do evento ou em um dos pontos de venda nas lojas da Imperial Capas.

Mas as atrações deste final de semana não param por ai, vai ter muita musica teatro e cinema na capital. Confira:

Sexta-feira – 17 de agosto

- Sesc Morada dos Baís recebe a partir das 20 horas a banda Muchileiros, que traz em seu repertório o melhor do pop, rock e muito som do bom. A entrada é gratuita.

- Sesc Cultura – Cine Sesc “Violeta foi para o céu”: Classificação - 14 anos; Duração - 1h 50min, a partir das 19h.

- Palácio Popular da Cultura recebe a apresentação de Stand-Up Comedy “Só Agradece” com o comediante Thiago Ventura, a partir das 19h30, os ingressos podem ser adquiridos pelo no link .

- Balada: Festa dos Solteiros, no Uzina Bar a partir da 23h. Ingressos serão vendidos no local.

Sábado – 18 de agosto

- Show lançamento clip do Whisky de Segunda com Marta Cel e Urbem, no Blues Bar a partir das 21h, ingressos são adquiridos no local.

- Sesc Morada dos Baís recebe a partir das 20 horas a banda Misbehaviour, que traz em seu repertório o melhor do Rock n’ Roll. A entrada é gratuita.

Domingo – 19 de agosto

- 7ª Etapa da Stock Car 2018 no Autodromo Internacional Orlando Moura a partir das 10h, os ingressos pode ser adquiridos pelo link .

- 3° Campeonato de UNO no JogaBurger a partir das 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser pessoalmente no restaurante em horário de funcionamento, por e-mail para [email protected] ou ainda no Facebook.

- Rapel na Cachoeira do Inferninho a partir das 8h os ingressos podem ser adquiridos no link .

CINEMA

Os principais filmes que estão em cartaz nos cinemas da capital são: O Protetor 2; Mega Tubarão; Christopher Robin – Um reencontro inesquecível; Missão Impossível – Efeito Fallout; Mamma Mia! Lá vamos nós de novo; Mentes Sombrias; Os Incríveis 2; Hotel Transilvânia 3; e muis outros sucessos de bilheteria.