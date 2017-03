Expogrande terá camarote gigante nos shows

Para garantir o conforto e diversão do público durante os shows da Expogrande 2017, as empresas Café Mostarda, Duts e Pagode do Zé se reuniram para criar o Camarote Café Prime, que vai funcionar na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado durante as duas semanas do evento.

Este ano, as atrações escolhidas foram Jads & Jadson, Jorge & Mateus, Dennis, Luan Santana, João Gustavo & Murilo, Gustavo Mioto, Wesley Safadão, MC G15, Matheus & Kauan, Alok, Jefferson Moraes, Luiz Henrique & Léo, Henrique & Diego e Bruninho & Davi.

A Expogrande começa na última quinta-feira de março (30) e termina no dia 9 de abril.. O evento é considerado a maior feira agropecuária do Centro-Oeste.

Os ingressos já estão a venda no site ingressonacional.com.br e no Gugu Lanches – o pagamento pode ser no dinheiro ou em três vezes no cartão de crédito. Para mais informações sobre o Camarote Café Prime o telefone para contato é 3341-0134 ou 9 9604-9985.