Exposição fotográfica é destaque no Dia Internacional da Síndrome de Down

Com fotografias que retratam a vivencia e peculiaridades do dia a dia das pessoas com Síndrome de Down, a exposição fotográfica “Meu Olhar pelo Down” foi a forma escolhida pela da fotógrafa e jornalista Tânia Gimenez para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down (21). Com 50 fotos de pessoas com Síndrome de Down a mostra visa promover a inclusão ao aproximar a sociedade dessa realidade. A exposição se inicia no dia 21 e permanece até o dia 22 no Shopping Campo Grande

Com muita sensibilidade, a fotógrafa e jornalista retrata sua emocionante vivência com alunos da Associação Juliano Varela e as peculiaridades do dia a dia destas pessoas, em registros que demonstram que “ser diferente é mais que especial”. Tânia expõe o trabalho especial de incentivo desenvolvido pela Associação para os alunos crescerem, estudarem e estarem envolvidos com o esporte, música e trabalho, exercendo seu direito à autonomia. A mostra exibe sorrisos que trazem consigo histórias de superação e de luta, desde recém-nascidos até a terceira idade.

“Além de todas as particularidades de cada um, quero mostrar que a Síndrome de Down não é uma doença, e que não impede que o indivíduo tenha uma vida social. O registro mostra que essas pessoas em cada retrato, possuem tantas outras características quanto os demais seres humanos”, declara Tânia.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Tânia reviveu durante o curso o amor pela fotografia e decidiu utilizar os retratos como forma de contar histórias. Ela destaca que seus trabalhos vão muito além do olhar, do registrar, pois procura ângulos da vida, retratos singulares, detalhes extraordinários. “Sou apaixonada por um simples sorriso, um olhar distinto, um passo elegante, tudo que fascina os olhos do outrem”, revela.