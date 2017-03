Exposicao fotografica sobre autismo este final de semana em Campo Grande

Com o objetivo de conscientizar a sociedade para a luta diária de famílias de adultos e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Organização Não Governamental (ONG) Liga do Bem e o Grupo Amar (Grupo de Apoio aos Pais e Familiares de Autistas do MS) realizam nos dias 31 de março, 1° e 2 de abril no Shopping Campo Grande a exposição fotográfica “Autismo Não Tem Cara”.

A exposição escolhida propositalmente para ser realizada no mês do Dia Mundial de Conscientização do Autismo – 2 de abril - será o quarto sonho realizado pela Fábrica dos Sonhos, projeto paralelo da ONG Liga do Bem. “Nosso trabalho de base é a visita em hospitais e asilos, mas temos projetos paralelos, um deles é a Fabrica dos Sonhos. Uma vez por mês durante doze meses, vamos realizar o sonho de uma família que nos escreveu. Em especial no caso do sonho da Ana, é o sonho dela e de milhares de mães que diariamente lutam por igualdade e respeito na sociedade” explica Superman, coordenador geral da Liga do Bem.

O tema “Autismo Não Tem Cara” veio como sugestão da própria Ana Sauter, mãe da Aline de 9 anos, que passou a idealizar a exposição depois de participar de uma das muitas palestras que participou em busca de informação para o transtorno que a filha possui. “É um sonho que nasceu no meu coração, mas que sozinha não tinha como realizar. Agora falta muito pouco para ser realidade e nós esperamos atingir muitas pessoas, com a mensagem de que o Autismo Não Tem Cara, não há uma característica ou deficiência aparente. Com a exposição queremos que as pessoas falem sobre o assunto e que busquem se informar” pontua Ana que afirma que muitas situações preconceituosas que já vivenciou foram por falta de informação.

Serão expostas 32 fotos, registradas pela equipe da fotógrafa Fernanda Viana, que durante um ensaio realizado no Parque das Nações Indígenas clicou crianças típicas e autistas brincando juntas com pais e alguns heróis da Liga do Bem. O resultado do ensaio com esse olhar inclusivo da fotógrafa será exposto a partir desta sexta-feira (31) no Shopping Campo Grande, a partir das 10h.