Família pede ajuda para que adolescente de Ponta Porã realize sonho de ser Miss

Moradora de Ponta Porã, cidade a 346 quilômetros de Campo Grande, Camila Ramos Martins, de apenas 14 anos, quer representar o município e o estado de Mato Grosso do Sul no Miss Brasil Fashionista 2017, que acontece nos dias 29 e 30 de abril em São Paulo. Mas par que isso seja possível a família pede ajuda para conseguir patrocínio para a adolescente.

Para realizar os sonho da filha, a funcionária pública Carla de Fátima Oliveira Ramos, 37 anos, tem feito o que pode para conseguir ajuda financeira para custear os gastos com os concurso que não são baratos. “É tudo muito caro, desde a inscrição e também tem a passagem de ida e volta, o vestido de gala, saída de praia, sapatos e outras coisas que eles pedem para levar”, conta Carla.

Carla diz que o sonho da filha de seguir a carreira de modelo começou aos nove anos de idade quando uma empresa catarinense foi até o município de Ponta Porã fazer uma seleção, mas na época o sonho precisou ser adiado. “Veio aqui a empresa que descobriu a Gisele Bündchen. Ela [Camila] foi selecionada para ir para São Paulo, mas na época eu tinha recém começado a faculdade, não queria largar meu emprego e nem tinha dinheiro para levar ela”, desabafa.

Agora Carla não quer deixar a oportunidade passar novamente, mas precisa de ajuda para conseguir fazer com que o sonho da filha vire realidade. Ano passado com a ajuda de familiares Carla conseguiu levar a filha para fazer alguns testes em três agências de São Paulo e para sua surpresa e orgulho, a menina foi a provada nas três, mas os gastos foram grandes.

“Em setembro veio de novo uma empresa de Santa Catarina fazer uma seleção na cidade. Ela passou e fomos junto com outras 15 meninas do Estado para fazer o teste nas agências e a Camila passou em todas. Foi a única daqui que passou. Mas só consegui ir porque a família se uniu e juntou o dinheiro. Gastei uns R$ 3 mil e dois dias”, disse. Carla destaca que as agências ficaram de entrar em contato com ela assim que Camila completar 15 anos, em maio deste ano.

A funcionária pública conta que qualquer ajuda financeira é bem-vida. Ela já procurou pessoas de influência no município, lojas e está promovendo um churrasco para conseguir juntar o dinheiro. O convite está sendo vendido a R$ 50 e dá direito a um espeto com dois quilos de carne.

Quem quiser ajudar ou precisar de mais informações pode entrar em contato com a Carla no número 99874 5209.