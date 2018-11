A feira de artesanato Mãos que Criam, que ocorre mensalmente na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, será, desta vez, mais que a exposição de peças artesanais, música e gastronomia. Neste domingo (11), o evento também será alusivo aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.

A Subsecretaria de Política para a Mulher (SEMU) estará no espaço fazendo entrega de panfletos e dando ênfase nos canais de denúncias de proteção às mulheres. A feira começará às 16 horas com término previsto às 21 horas. A animação da feira “Mãos que Criam” ficará por conta da Banda Mestre, Seven Four e da cantora Nathalia Barros.

“Esta edição da feira de artesanato Mãos que Criam será realizada pela Sectur em parceria com SEMU. Juntamente com o trabalho de nossas artesãs, queremos conscientizar a população dessa campanha mundial de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e dos tipos de agressão que ocorre contra meninas e mulheres. Sem contar que preparamos uma programação musical para o público”, enfatiza a secretária-adjunta e superintendente de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Laura Miranda.

Mãos que Criam

Cento e vinte artesãos terão a oportunidade de mostrar todo o seu trabalho, com muito design e criatividade. Tapetes, toalhas, bijuterias, quadros, cerâmica, mosaico, patchwork, bolsas de material reciclável e objetos de decoração são alguns dos artigos do artesanato regional que estarão disponíveis para compra.

Os campo-grandenses terão a oportunidade de apreciar e adquirir os trabalhos dos artistas locais e ainda prestigiar a programação cultural no local. A animação fica por conta da Banda V8 e de Chicão Castro.

Na gastronomia serão oferecidas comidas como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, pastel, sobá, espetinho, bolos e doces.

O evento conta com o apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura e Cidadania, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – AMI – ARTEMS – API – FENARTE – SINART – UNEART – PROART – AACCGMS.