Fenasul volta à capital em edição especial de inverno

Depois do sucesso da última edição, a tradicional feira de produtos gaúchos, Fenasul, está de volta a Campo Grande. Com mais de 50 expositores, a feira reúne culinária, moda, decoração e produtos típicos do sul do país em um só lugar: o Círculo Militar. A 11ª Fenasul começou na sexta-feira (28) e permanece aberta até o dia 6 de agosto.

A feira vai funcionar de segunda a sexta-feira das 16h às 23h e aos sábados e domingos, do meio-dia às 23h. Os ingressos custam R$ 6. Os menores de 10 anos e maiores de 50 têm entrada gratuita.

Nesta edição especial, a Fenasul traz de volta à Capital sul-mato-grossense a Casa do Gaúcho. No local, é possível participar de uma roda de chimarrão e aprender a fazer um legítimo mate, além de entender um pouco mais sobre a bebida típica dos gaúchos.

Quem quiser registrar a ida à 11ª Fenasul, pode passar pelo Estúdio Gaúcho, onde é possível tirar gratuitamente uma foto com trajes típicos e compartilhar com os amigos pelas redes sociais.

“Mato Grosso do Sul foi povoado por muitos gaúchos. A Fenasul é uma oportunidade para eles matarem as saudades de casa e para todos que apreciam a cultura gaúcha”, afirma o organizador da Feira, Sérgio Silva.

Serviço

A Fenasul estará aberta até o dia 6 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 16h às 23h, e sábados e domingos, das 12h às 23h, no Ginásio do Círculo Militar, localizado na avenida Afonso Pena, 107, Bairro Amambaí. Mais informações pelo site www.fenasul.com.br