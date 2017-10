Feriadão tem festival em comemoração aos 40 anos do Estado e Jota Quest

Para quem não planejou nenhuma viagem e vai curtir o feriado em Campo Grande mesmo, a quinta-feira será movimentada com atrações musicais do eventos em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. O cantor Alceu Valença é a principal atração da festa de aniversário.

Nesta quinta-feira (12), o festival começa ás 17h com os nomes mais conceituados do samba de Mato Grosso do Sul. Atrações: Zé Carlos da Vila Carvalho; Jucy Ibanez; Gideão Dias; Sampri; Toniquinho da Viola; Pegada de Macaco; Don Batuque; Choquito.

A partir das 18h15 o evento tem apresentações os principais artistas da nova geração da música sul-mato-grossense. Entre elas Beget de Lucena; Chicão Castro; Marina Peralta; Vinil Moraes; Xaras Gabriel; Ju Souc; Chris Haicai; André Stábile; Zé Pretim; Carlos Sória; Rodrigo Tozette ;Falange da Rima

Para encerrar a noite, às 20h Alceu valença sobe ao palco no Parque das Nações. O pernambucano é um dos artistas mais importantes da Música Popular Brasileira. Conhecido pelo jeito irreverente, figurinos criativos e uma performance marcante no palco, o cantor pernambucano é autor de clássicos como “Morena Tropicana”, “Coração Bobo” e “Como Dois Animais”.

Jota Quest

Além do festival em comemoração aos 40 anos do Estado, quem quiser curtir o fim de semana, no dia 14 de outubro Jota Quest se apresenta no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura) em comemoração aos seus 20 anos de carreira.

Ainda dá tempo de comprar seu ingresso para o show do Jota Quest. Durante o feriado terá plantão de vendas para o show. Os ingressos continuam disponível na loja ¼ Colchões, localizada na Avenida Afonso Pena número 3835.

Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo vai subir ao palco para apresentar, pela primeira vez em mais de 20 anos de estrada, seus grandes hits como “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém”.

Além dessas faixas e de outras mais, a banda também abrirá espaço no repertório para canções inéditas, criadas especialmente para esse projeto, como ‘Pra Quando Você se Lembrar de Mim’, que já está disponível nas plataformas de streaming e em execução nas rádios FM’s de todo o Brasil.