A 38ª edição Festa do Sereno de Batayporã já tem data para acontecer: será nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, no Centro Cultural “Diego Sanches Marchi”.

O evento é considerado uma das maiores e mais tradicionais festas juninas do estado, e está no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, costumando reunir durante as três noites milhares de pessoas da região, inclusive de estados vizinhos.

A programação inclui apresentações culturais, barracas com comidas e bebidas típicas de entidades locais, exposição e venda de artesanatos, parque de diversões e atrações musicais.

No dia 29 (sexta), o público confere a Banda Poerão, da cidade de Maringá, que traz no repertório vaneira e muita música dançante.

Já no sábado (30), o evento contará com a animação da banda Herança e do grupo Zíngaro, que subirá ao palco na sequência. No domingo (1º), o grupo MDO ficará encarregado de animar o público no último dia da festa.

O evento é organizado pela prefeitura em parceria com o governo do estado, por intermédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que investirá em toda estrutura física, disponibilizando tendas, gerador de energia, barracas, som e iluminação, painel de led, banheiros químicos, entre outros. Contará ainda com o apoio de diversos patrocinadores da região.