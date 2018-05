Festa Sagrado Coração de Jesus começa no próximo dia 26

A 26ª Edição da Festa Sagrado Coração de Jesus acontecerá de 26 de maio a 10 de junho na paróquia da Avenida Mato Grosso em Campo Grande.

Com o tema "Em Cristo somos todos irmãos”, celebrações religiosas especiais como As Doze Promessas do Sagrado e festividades culturais já estão programadas para relembrar a história da paróquia que completa 26 anos e da Comunidade Santa Fé (matriz), que comemora seus 51 anos de fundação.

4 mil pessoas devem passar, diariamente, durante os 15 dias de festa. Missas, bênçãos, carreata, shows, venda de artesanatos, comidas típicas e festival de prêmios estão entre as atrações.

Serviço

Evento: 26ª Festa Sagrado Coração de Jesus

Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Endereço: Avenida Mato Grosso, 3.280 – Santa Fé

Data: 26 de maio a 10 de junho

Horário: a partir das 18 horas