Festival brasileiro de música eletrônica Bet On Music chega a Punta del Este

O festival brasileiro de música eletrônica Bet On Music chega nesta quinta-feira (02) à cidade uruguaia de Punta del Este, que durante três dias será o epicentro de uma das festas mais reconhecidas da região.

Esta será a primeira edição do evento fora do Brasil. Os produtores, conhecidos por festas como "Baila Comigo" e "Outros 500", que costumam receber cerca de quatro mil pessoas no Rio de Janeiro, esperam que Punta del Este reúna aproximadamente dois mil brasileiros, além do público de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.

O palco do hotel Enjoy Conrad dará início nesta quinta-feira ao ciclo de comemorações com um coquetel de boas-vindas aos presentes, gastronomia e música ao vivo. Entre os artistas internacionais convidados se encontram Vintage Culture, JetLag, Royal Inc., Make U Sweat, entre outros.

Fontes da organização do evento confirmaram à Agência Efe que para os três dias de atividades foram geradas cerca de 1,5 mil reservas nos diferentes hotéis de Punta del Este, o que trará benefícios aos restaurantes e ao comércio local.