Um dos maiores festivais da comunidade japonesa inicia nesta sexta-feira (17), em Campo Grande. O evento “Bon Odori”, está na sua 34° edição e vai até domingo (19), no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira da capital, localizada no bairro Jardim Veraneio. Para os interessados, a festa é aberta ao público.

“O evento está incluso no calendário oficial da prefeitura, em comemoração do aniversário da capital. Serão três dias de festa com música e comidas típicas do Japão, como sobá, sushi, Care Rice, caraguê, guiu udon, tempurá, pastel, espetinho, sorvete de tempurá, além das danças e coreografias praticadas pelos visitantes”, informou o vice-presidente da a associação, Cláudio Oikawa.

“Os festejos acontecerão na sexta, sábado [18] e domingo [19], das 19h às 23h. A abertura oficial será amanhã às 19:30h”, explicou.

Conforme o Cláudio, a festa simboliza gratidão pela boa colheita, por meio da dança, que consiste em movimentos delicados e simples com cinco movimentos básicos: colher, ceifar, semear, agradecer e festejar.

“Venham e tragam amigos e familiares para prestigiar o maior evento da comunidade japonesa de Campo Grande”, concluiu.