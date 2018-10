Aberto desde o dia 2 deste mês, a 2ª edição do Festival das Artes Plásticas de Campo Grande continua por mais uma semana, encerrando-se na próxima quarta-feira (31).

Nesta sexta-feira (26) haverá uma oficina de pintura para 33 alunos do 5º ano da Escola Municipal Celina Martins Jallad e no sábado (27) duas oficinas de pintura abertas ao público, a partir das 13h, sendo 15 vagas por turma. Os ministrantes serão os artistas Mauricio Saraiva, Ana Luiza e Antônio Lima. O festival acontece no Armazém Cultural.

O evento tem como objetivo fomentar e dar visibilidade às artes plásticas campo-grandense. Participam do festival 160 artistas, cada um com três obras e no total há mais de 500 obras expostas. Cada artista participa com sua série de uma das seis categorias do evento, que são: pintura gravura, escultura, fotografia, desenho e instalação.

Serviço – O Armazém Cultural fica no início da Avenida Calógeras, ao lado da Feira Central. A visitação pode ser feita de terça-feira a domingo, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.