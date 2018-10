Amanhã, segunda-feira (29), acontece a 11ª edição do Festival de Arte e Cultura e a 15ª edição do Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande.

Os eventos serão realizados no Teatro Glauce Rocha até o dia 31 e de 3.567 alunos das escolas e Ceinfs são esperados no local. Este ano, as áreas de teatro, circo e dança irão trabalhar o tema “Repertórios e Musicais” e as modalidades de música e artes visuais focaram no tema “Artistas de Mato Grosso do Sul” .

Segundo informações da prefeitura, a abertura do festival será às 18h30 e vai contar com a apresentação do músico Jerry Espíndola, que irá apresentar canções de sua autoria.

As 78 unidades escolares entre escolas e Ceinfs irão marcar presença no evento. Os festivais têm o objetivo de promover e divulgar a arte e a cultura brasileira e regional por meio dos trabalhos criados pelos alunos da Reme, que fazem sua própria releitura dos conteúdos e obras.

A ideia é que os alunos mostrem ao público os trabalhos desenvolvidos durante o ano dentro dos projetos oferecidos nas unidades da Reme pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Semed, por isso os festivais não têm caráter competitivo.

Modalidades

O Festival de Dança terá apresentações nas modalidades de balé clássico, danças urbanas, regional e contemporânea, além de sapateado e jazz. Já nas Artes Cênicas, os alunos apresentarão textos de autoria própria e farão homenagens a grupos renomados de teatro.

A categoria de Artes Visuais vai contar com trabalhos de artesanato, colagem, desenho artístico, grafite, gravura, escultura e pintura em tela. Na música, os alunos mostrarão composições de artistas do Estado, utilizando instrumentos de cordas, sopro e percussão.

O FEAC terá apresentações nos três períodos, sempre das 8 às 11 horas, das 13 às 17 horas e das 18 horas às 21h30.