A construtora Engepar – Engenharia e Participações, promove no próximo dia 15 de dezembro, a 2ª edição do Festival de Música Viva Campo Grande, que reúne artistas regionais com o objetivo de concretizar apoio aos músicos da terra e ser um evento que entre no calendário da cultura da cidade.

O cantor, compositor e produtor musical, Jerry Espíndola, que vai se apresentar no evento compondo o grupo Clube do Litoral Central comemora a iniciativa da Engepar. “É algo que faz falta, o apoio da iniciativa privada para a música sul-mato-grossense. A Engepar apoia a cultura regional”, disse o músico que espera, no festival, confraternizar com os músicos e “cantar com ídolos”.

Os artistas que subirão ao palco do festival são: Guga Borba, Jerry Espíndola, Ju Souc, Leandro Perez, Renan Nonato, Rodrigo Sater e Rodrigo Teixeira, que compõe o grupo Clube do litoral; Os Walkírias; Erika & The Storytellers; Codinome Winchester e O Bando do Velho Jack. O evento conta com o patrocínio da Cantina Romana e também da Campo Belo.

Serviço