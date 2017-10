Festival Universitário do Audiovisual acontece nos dias 19 e 20 no Centro Cultural

Participam da Mostra as 38 obras selecionadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

Nos dias 19 e 20 de outubro, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza a 9ª Mostra Competitiva do Festival Universitário de Audiovisual (FUÁ). O evento é gratuito e será no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453 – Centro.

Participam da Mostra as 38 obras selecionadas pela FCMS. A seleção foi realizada por uma Comissão da Fundação de Cultura que avaliou 130 trabalhos do Brasil inscritos para a premiação. Neste ano, o Festival distribuirá R$ 5 mil, R$ 1,6 mil e R$ 700,00 para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa.

O Festival vem com um novo formato: “Esta edição tem categorias mais modernas, atualizadas e repaginadas. Até o valor da premiação é muito maior visando à valorização do produtor audiovisual, além da proposta de oficinas para 2017”, conta a coordenadora do Núcleo de Audiovisual da FCMS, Lidiane Lima.

Nos últimos anos o FUÁ colaborou com o crescimento de produções audiovisuais no Estado, garantindo espaço para a produção independente e estimulando a formação de novos talentos no ramo, como Leo Coutinho, Essi Rafael, Thiago Moraes e outros.

“O FUÁ tem o intuito de estimular a produção local. Grandes nomes do nosso audiovisual passaram por ele. O fato de abrir para todo o Brasil com certeza estimula os produtores daqui a desenvolverem algo com mais criatividade e qualidade, além do contato, a troca de experiência com gente de fora, é importante saber o que se produz além do Mato Grosso do Sul”, comentou a gerente de Difusão Cultural da Fundação de Cultura, Soraya Ferreira.

A noite de premiação será no dia 4 de novembro.

Programação

19 de Outubro – 19h

Documentário

À Procura de Marçal

Os sonhos que movem moinho

Jornalista, professora, escritora e tantas outras Dinorah do Valle

Rekomanse – Sonhos em terras Cuiabanas

Vozes do Silêncio

Vídeo Reportagem Jornalística

Viagem Formadores de Opinião

O que é Poder

Corrupção no Jornal – Uma Notícia Nunca Veiculada

Videoclipe

GF – Valores

Uma Nova Forma

Buena Semana

Te amo mais ainda me amo mais

Vídeo Publicitário

O Cravo e a Rosa

Depende de Você

Depressão – CVV

Não a Violência

Estamos Prontos

20 de Outubro – 19h

Vídeo Ficção

Em Torno do Sol

Mercadoria

Emma – O Filme

Fardo

Quase Ontem

Vídeo Experimental / Arte

Não Recomendado

No-outro Lugar

Permita-se

Chagas

O Tempo aí em cima

Original e Suas Cópias

Animação

Resgate

André e Os Sete Nãos

Teoria Hipodérmica

Mimado, Spoiled

Essa Moça

Programa Radiofônico

Vaidapé na Rua

Programa Estação Cultura

Programa O Viajante

Love For Love

Buraco de Minhoca