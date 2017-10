Festival Universitário do Audiovisual começa nesta quinta-feira

O FUÁ colabora com o crescimento de produções audiovisuais no Estado

Com um novo formato e mais moderno, a 9ª Mostra Competitiva do Festival Universitário de Audiovisual (Fuá), acontece na próxima quinta-feira (18) e sexta-feira (19).

“Esta edição tem categorias mais modernas, atualizadas e repaginadas, até o valor de premiação é muito maior visando à valorização do produtor audiovisual, além da proposta de oficinas para 2017”, conta a coordenadora do núcleo de audiovisual da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Lidiane Lima.

Participam as 38 obras selecionadas pela Fundação de Cultura para participar da Mostra. A seleção foi realizada por uma Comissão da Fundação de Cultura que avaliou 130 trabalhos de todo o país inscritos para a premiação. Neste ano o Festival distribuirá R$ 5 mil, R$ 1.600 e R$ 700 para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa.

Nos últimos anos o FUÁ colaborou com o crescimento de produções audiovisuais no Estado, garantindo espaço para a produção independente e estimulando a formação de novos talentos no ramo, como Leo Coutinho, Essi Rafael, Thiago Moraes e outros.

“O FUA tem o intuito de estimular a produção local. Grandes nomes do nosso audiovisual passaram por ele. O fato de abrir para todo o Brasil com certeza estimula os produtores daqui a desenvolverem algo com mais criatividade e qualidade, além do contato, a troca de experiência com gente de fora, é importante saber o que se produz além do Mato Grosso do Sul”, comentou a gerente de Difusão Cultural da Fundação de Cultura, Soraya Ferreira.