Festival Viva Campo Grande será dia 15

A Engepar com o apoio da Cantina Romana realiza no próximo dia 15 o 1º Festival Viva Campo Grande, no Blues Bar. De acordo com Carlos Clementino representante da empresa a iniciativa que surgiu de um uma prática que existe da companhia de auxiliar os músicos a divulgar seu trabalho, através de distribuição de CDs para colaboradores, fornecedores e clientes no final do ano.

Durante reunião para decidir sobre a confraternização de fim de ano a empresa decidiu dar um passo além e criou o 1° Festival Viva Campo Grande, onde os músicos possam mostra seu trabalho e Campo Grande possa ser homenageada.

“Esperamos que essa ideia se transforme numa sequência com a participação de outros estilos musicais e de iniciativa pura, sem qualquer apoio especifico. E que outras empresas possam aderir para tornar o festival uma tradição na cidade e com isso possam ampliar os espaços e a divulgação dos artistas locais” comentou Carlos Clementino.

Neste ano a empresa vai divulgar o trabalho do artista Zé Pretim, que já tem mais de 60 anos de carreira, e ao mesmo tempo o da banda Codinome Winchester, que está nos primeiros anos da carreira. E como é de costume a Engepar busca apoiar os músicos regionais e irá presentear seus amigos com os CDs de ambos.

Nessa edição do festival irão se apresentar seis bandas: Chicão Castro, Codinome Winchester, Zé Pretim, Os Walkirias, Lynks e Projeto MPB Blues.

O festival é aberto ao publico e os ingressos estão à venda na loja da Harley Davidson e Burger Rocks por R$40. As apresentações começam as das 20h em dois palcos no Blues Bar.