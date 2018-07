O filme “Crime barato”, de direção Mhiguel Horta será transmitida na próxima semana, em Campo Grande. A exibição vai ocorrer no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na avenida Fernando Correa da Costa da capital, para jornalistas e artistas, e é gratuito.

A obra, gravado em Campo Grande, tem uma perspectiva do olhar carinhoso e realista sobre as nuances do mundo Lesbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, etc (LGBT), e conta com a participação de um excelente elenco, como as atrizes, Patrycia Andrade e Beth Terras e tem como protagonistas os atores, João Pedro Xavier e Diogo Adriani.

A produção aborda questões profundas do mundo LGBT, como os personagens trans, o menino que queria ser menina e acaba sofrendo com o preconceito que o próprio namorado tem com sua transição, com o preconceito que existe dentro do próprio meio.

Miguel buscou trabalhar muito a sensibilidade, e transformando estereótipos como gays e travestis em clichês abertos e cheios de possibilidades, sem o foco na ênfase sexual. O filme fala da relação de dois indivíduos, dois conceitos que queriam ser o que não podiam ser, até que uma tragédia e uma reviravolta.