Filme “Sem Defesa”, de David Cardoso, será exibido no MIS

O filme “Sem Defesa”, produzido pelo ator e cineasta David Cardoso, será exibido no Museu da Imagem e do Som na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O filme estreou no MIS em dezembro de 2015, mas a pedido de pessoas que ainda não viram, será novamente exibido este mês.

O longa metragem foi totalmente feito em Mato Grosso do Sul e aborda temas como maioridade penal, pena de morte, uso de drogas, maus tratos a crianças e mulheres, lentidão do Poder Judiciário, uso de células-tronco, corrupção, além de violência social. David Cardoso assina a produção, o roteiro e a direção do longa.

Este é o último filme do cineasta como produtor. “Foi muito difícil produzir, não tive a ajuda que achava que poderia ter. Tive, sim, ajuda da Prefeitura de Maracaju, com as locações e hospedagem. Usei vários artistas daqui que não cobraram cachê”, diz David.

O filme foi orçado em menos de 500 mil reais, com sociedade do Olho Cine TV e parceria com a Associação de Cinema e Vídeo de Mato Grosso do Sul (ACV-MS). O longa foi rodado em 14 dias e tem a participação do juiz Odilon de Oliveira, do senador Álvaro Dias e do Ratinho (Carlos Massa). Já foi exibido em cidades dos Estados Unidos e em Assunção, no Paraguai. Para o cineasta, hoje é mais difícil exibir que produzir longas. “Você produz mais e exibe menos hoje em dia. Produção sem parceria não dá”.

David tem participação em quase 80 filmes, no total, sendo 34 como produtor, entre curtas, médias e longas. Sobre a exibição no MIS, ele diz: “É gostoso. O MIS sempre foi parceiro. Sempre tive entrosamento, aqui tem o meu museu. Sou o único artista brasileiro que tem uma sala numa instituição”.

Ele diz que “Sem Defesa” é um filme de ficção e documental que aborda o tema da violência. “Nem Jesus Cristo acabou com a violência no mundo. Muitos entrevistados no filme são a favor da maioridade penal. Esse tema me incomoda muito. No meu trabalho eu sou um Mazzaropi. Dei emprego pra muita gente. Trabalhei muito”.

“Sem Defesa” será exibido no dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas, no MIS, com a presença do produtor, cineasta e ator David Cardoso. O evento é aberto ao público e a entrada é franca.