Fundação de Cultura oferece aulas gratuitas de Capoeira

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está oferecendo através do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), vagas para a oficina gratuita de Capoeira. As aulas são direcionadas para pessoas a partir de 10 anos e acontecem as terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas.

A oficina tem vários focos, mas visa principalmente desenvolver a coordenação motora do aluno através de exercícios específicos que estimulam o raciocínio, a musicalidade por meio do canto e o manuseio de instrumentos, como berimbau, atabaque, agogô e pandeiro. Também trabalha a percepção através das técnicas de ataque, defesa e acrobacias. Os participantes aprendem ainda a confeccionar seu próprio berimbau, resgatando rituais e fundamentos da capoeira.

As aulas são ministradas pelo "mestre Liminha" que é embaixador do Instituto Brasileiro de Capoeira e Educação (IBCE).

As inscrições devem ser feitas de terça a sexta-feira, das 8h às 22h no Centro Cultural José Octávio Guizzo, que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 - Centro. Os interessados devem levar cópias e original do RG e CPF. Menores de idade deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.