Fundação de Cultura seleciona espetáculos para a Mostra de Teatro Boca de Cena

Foi divulgado nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, o o edital de seleção de espetáculos para o projeto “Boca de Cena – Mostra Sul-Mato-Grossense de Teatro e Circo 2017”. Serão selecionados dez espetáculos de teatro ou circo de grupos e companhias residentes em Mato Grosso do Sul que possam ser apresentados em teatros, espaços alternativos e/ou ruas e praças. As inscrições começam hoje e vão até o dia 1º de março de 2017.

O objetivo da Mostra é fomentar o desenvolvimento das artes cênicas, promover e valorizar o encontro do público com a arte do teatro e do circo no Estado de Mato Grosso do Sul, promovendo uma programação artística reveladora da expressão cênica estadual e propiciar o intercâmbio de artistas e a formação de plateia em ambientes cênicos convencionais ou não.

Serão selecionados dez teatrais ou de linguagem circense que possam ser apresentados em teatros ou espaços adaptados com caixa cênica em estilo Palco Italiano nas modalidade adultos, infanto-juvenil e livres e para todos os públicos.

As propostas serão analisadas por uma Comissão de Seleção nomeada por ato do secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, que terá sua composição publicada no Diário Oficial nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 12.750/2009 e Lei nº 8.666/93, composta por 6 (seis) membros, 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame. O processo de seleção será secretariado por servidor público indicado pelo Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O Edital está disponível oficialmente aos interessados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, no site www.imprensaoficial.ms.gov.br e também disponível na internet nos endereços no www.fundacaodecultura.ms.gov.bre www.sectei.ms.gov.br .