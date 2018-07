O grupo sul-coreano D.I.P (Diplomat) se apresenta em Campo Grande nesta quarta-feira (25), no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. É a primeira vez que a banda vem ao Brasil.

Integrantes do movimento k-pop, paixão entre jovens, o grupo D.I.P chega à capital com show exclusivo. Os jovens têm atraído a atenção dos fãs internacionais por meio de redes sociais, onde interagem diretamente com o público. “Recebemos vários pedidos de fãs para que houvesse um show do gênero na cidade e, além de assistir a apresentação, os fãs também poderão interagir, abraçar e fazer fotos com os integrantes”, explica Alex Tominaga, da organização do evento.

A organização do evento tem o selo do Parada Nerd, evento de cultura Pop que promete muitas surpresas na edição deste ano, que acontece em 18 e 19 de agosto, no Poliesportivo Dom Bosco.

Os ingressos para o show do D.I.P estão à venda pela plataforma Eventbrite e podem ser adquiridos on-line com valores à partir de R$90 (meia entrada), válida para estudantes e professores que apresentem carteirinha.

K-Pop - abreviação de korean pop, ou música pop coreana, é um gênero musical que surgiu na Coreia do Sul, caracterizado por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Apesar das raízes asiáticas, abrange os estilos e gêneros incorporados do ocidente como pop, rock, jazz, hip hop, R&B, reggae, folk, country.

Ingressos disponíveis em http://www.paradanerd.com.br/dip