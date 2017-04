Henrique de Medeiros participa do Salão do Livro de Paris 2017

O Salão do Livro de Paris 2017 contou com a participação de um sul-mato-grossense nesta edição. O escritor e poeta corumbaense Henrique de Medeiros participou, a convite da embaixada do Brasil na França, do painel “A poesia urbana contemporânea brasileira”.

O corumbaense deu continuidade ao lançamento do livro “Azur Marcadam”. A obra é uma tradução em francês da coletânea de poemas do autor. “A oportunidade surgiu com o olhar de alguns editores franceses que leram meus poemas e se interessaram pela linguagem. Pediram para fazer uma coletânea dos meus poemas e traduziram”, explica Medeiros.

Com temas universais, a coletânea traz questões do ser, das relações humanas, da vida como um todo. “A cultura Estado vem de mim, por ser sul-mato-grossense. Não tem como evitar, sempre tem o DNA de Mato Grosso do Sul”, conta Medeiros.

Henrique de Medeiros

O acadêmico, escritor, publicitário e jornalista Henrique Alberto de Medeiros Filho é autor dos livros de poemas, contos, crônicas e outros escritos “O Azul Invisível do Mês que Vem”, “Pirâmide de Palavras”, “Que as Dores se Transformem em Cores” e “Palavras Correndo Atrás de Textos”, além de roteirizar e editorar “David Cardoso, o Rei da Pornochanchada” (autobiografia memorialista).