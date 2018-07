Os 145 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont estão sendo comemorados neste fim de semana com uma série de atrações no Museu Aeroespacial, localizado no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Santos Dumont é o patrono da Aeronáutica e, entre as atrações, estão previstos para este domingo (22) voos de réplicas das aeronaves 14-bis e Demoiselle, inventadas pelo ilustre brasileiro.

A programação começou às 8h da manhã deste sábado (21) e continua até às 20h da noite. Segundo o chefe de comunicação social do museu, Ivan Soares, mais de 20 mil pessoas acompanharam os shows e demonstrações operacionais.

Sob forte calor, o público formou filas para entrar em modelos de helicópteros e aviões da Aeronáutica. O local também conta com uma tenda de vacinação, food trucks e um palco onde estão previstos shows do grupo RDN, Fabinho Carioca, bandas Kenzzy e 22 minutos, Johny e Érika, Patrulha Canina e Palhaço Topetão.

Entre as demonstrações operacionais para o público foram realizados saltos de paraquedistas militares e civis, que foram aplaudidos pelo público.