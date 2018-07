O 19° Festival de Inverno de Bonito (FIB), que termina neste domingo (29), segue com programação composta de diversão, cultura e promoção social. A comunidade indígena do estado irá comercializar artesanato e disseminação da cultura, por meio de apresentações artísticas e cursos de cerâmica.

No total, 35 expositores das etnias terena, guarani, kaiowa, quiniquinau, guató, kadiwéu, ofaié e chamacoco participam desta edição do FIB, no espaço Tenda dos Saberes Indígenas. “Para nós é uma grande vitória, já que antes vinham poucos índios expor. De uns três anos para cá está melhorando e neste ano está completo, pela primeira vez temos representantes de todas as etnias, de todos os cantos de Mato Grosso do Sul vendendo seu trabalho diretamente ao público e o melhor, mostrando nossa cultura”, avalia Ana Batista, representante dos artesãos indígenas.

Para o secretário da Cultura e Cidadania do MS, Athayde Nery, a valorização cultural demonstra que o FIB está cumprindo sua proposta inclusiva. “Acompanhar esse crescimento do espaço dedicado à arte indígena comprova a diversidade do Festival, com todo encantamento da variedade de culturas e da valorização do trabalho e da luta de cada membro que trouxe seu trabalho e seu talento”, destaca.

A Tenda dos Saberes Indígenas está localizada na Praça da Liberdade, das 9h às 22h.

As atividades do FIB inclui diversas atividades culturais, palestras, debates, seminários e shows gratuitos. O evento encerra-se hoje com o duo Anavitória.