A promotora de justiça Luz Marina Borges instaurou Inquérito Civil para apurar a depredação ocorrida na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

A Esplanada é um patrimônio histórico e cultural tombado pela União, Estado e Município, e vem nos últimos tempos sua estrutura está sendo danificada possivelmente devido a realização de grandes eventos no local, como o carnaval.

Foi encaminhado a 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente um abaixo-assinado contendo centenas de nomes de moradores da região, relatando a degradação do espaço e solicitando providências para proteção do patrimônio cultural.

Após elaboração do documento, a promotora de justiça notificou o estado, o município e a União, comunicando sobre a instauração do Inquérito Civil, para que apresentem em 15 dias úteis informações sobre o caso.