Mais de 100 jovens já se inscreveram no evento

As inscrições para o festival de música da juventude continuam e mais de 100 jovens já se inscreveram. O evento será realizado na sexta-feira (27), deste mês na Feira Central, e contará com a participação de artistas, intérpretes de vários estilos musicais.

O projeto é desenvolvido prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv). Os 10 candidatos escolhidos, participarão de uma apresentação na abertura do Festival do Sobá, que acontece no próximo dia 5 de agosto na Feira Central.

A escolha será feita por uma banca avaliadora composta por músicos e representantes de órgãos públicos da prefeitura. Os artistas e intérpretes selecionados para a apresentação também estarão sendo avaliados, e os três primeiros colocados receberão prêmios.

O primeiro colocado terá direito a gravação em estúdio da música apresentada no Festival, mil unidades de CDs e um plano de divulgação para iniciar a carreira. O segundo terá direito a seis diárias em qualquer hotel da rede Candeias no litoral brasileiro. Já o terceiro receberá um violão.

Os interessados que quiserem fazer a inscrição para participar do Festival devem enviar um vídeo de até 1 minuto para o WhatsApp do telefone 99190-4539. Para mais informações, o telefone da Subjuv é 3314.3577.