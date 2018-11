Inscrições do projeto Palco para Todos estão abertas

As apresentações serão em 2019

As inscrições para o projeto Palco para Todos do município de Dourados, iniciaram na sexta-feira (2), e seguem até 17 de dezembro.

A seleção por licitação foi divulgada no Diário Oficial na última quarta-feira (31). O processo será na modalidade concurso, e projetos artísticos e culturais poderão realizar as inscrições para a participação no Projeto Palco para Todos em 2019.

De acordo com informações da prefeitura de Dourados, os artistas têm total liberdade para criação e execução dos trabalhos, não havendo restrição de tema, conteúdo, gênero, estilo ou modalidade para as apresentações. Para participar deste edital os artistas deverão enviar a documentação exigida no edital de 07 a 11 de janeiro de 2019.

Podem participar da seleção artistas, coletivos, agentes e produtores, trupes e grupos, formais ou informais, com atuação na área cultural.

Serão selecionados 20 atrações na categoria show musical e 10 na categoria apresentação de dança, teatro e poesia. O valor do prêmio para cada categoria é de R$ 3.500 e R$ 2.500, respectivamente.

Mais informações podem ser obtidas em contato via telefone: 3411-7709 ou clicando aqui.