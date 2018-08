Os editais para participar do Fundo Municipal de Investimentos Cultural (FMIC) e do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro) estão com as inscrições abertas, em Campo Grande. A informação foi divulgada no Diário Oficiada capital (Diogrande), desta segunda-feira (6). O prazo para vai até o dia 4 de setembro.

Podem participar desta edição dos editais agentes culturais, pessoas jurídicas com fins lucrativos. No FMIC serão selecionadas as atividades ligadas à música, artes visuais, audiovisual, cinema, fotografia, literatura, artesanato, pesquisa, artes cênicas (compreendendo circo, dança e ópera), moda e designer, entre outros segmentos.

Já no edital Fomteatro devem ser inscritas as propostas nas seguintes áreas:

– Produção, criação de obra literária,

– Capacitação, formação, residência artística, intercâmbio,

– difusão, circulação, itinerância

– Festivais, Mostras, Exposições, Feiras

– Pesquisa, Banco de Dados, Inventário, Documentação, Levantamento e Identificação

– Manutenção de atividades de grupos teatrais.

Serviço:

Mais informações pelo telefone 67- 4042-1313