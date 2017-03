“João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca” é atração com entrada franca nesta quinta e sexta

Contemplado pelo Prêmio Rubens Correa de Teatro 2016, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o espetáculo “João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca”, do Circo do Mato, é a atração nesta quinta e sexta-feira (2 e 3 de março) no Teatro Prosa SESC Horto. As apresentações são livres e gratuitas e acontecem às 20h nesta quinta e às 18h e às 20h na sexta.

Encenada a partir do universo fantástico da imaginação infantil, a peça recria ambientes brincantes, propondo-lhes um estado imagético de humor carregado de crítica, como são os remakes cinematográficos de clássicos literários, os modernos HQ’s e os longa-metragem de desenhos animados, bem como o imaginário popular das crianças de um mundo pós-moderno.

Tudo isso propiciou uma nova fábula, que temperada com nuances da cultura sul-mato-grossense e suas questões sócio-político-culturais, resultou num ambiente de reflexão crítica e posicionamento, que é ao mesmo tempo lúdico, brincante e de diálogo direto com público, sem deixar de ser engraçado, divertido, curioso, pictoricamente bonito e artístico.

A proposta da montagem surgiu em 2015 entre os integrantes do Circo do Mato. O desejo era o de produzir uma peça bem elaborada e que não fosse óbvia demais aos olhos dos menores e também dos maiores, já que os pequenos são críticos e questionadores, buscando mergulhar na poética através do faz de conta.

O grupo então convidou o diretor e ator Anderson Bosh para a direção do espetáculo, que construiu o texto atendendo aos anseios do Circo do Mato. Desta junção construiu-se uma nova história a partir das histórias João e o Pé de Feijão e Peter Pan.

Na peça, o Capitão Gancho, um ardiloso e tenebroso vilão, invade a Terra das Nuvens banindo João e a sua mãe para a Terra do Nunca. O malvado aprisiona e escraviza o pai do menino e hipnotiza sua mãe para não se lembrar de nada.

Exilados na Terra do Nunca e à mercê dos infortúnios do lugar, João decide vender sua vaca Mimosa e acaba trocando-a com um ardiloso mascate por sonhos e feijões mágicos, que fantasticamente o levam de volta à Terra das Nuvens, as suas origens e histórias perdidas no passado. João enfrenta o gigante tenebroso e ardiloso “Capitão Gancho” em uma batalha heroica pela libertação de seus pais e a reconquista de sua casa na Terra das Nuvens.

O espetáculo conta ainda com elenco formado por Douglas Caetano, Mauro Guimarães, Murillo Atalaia, Patrycia Andrade e Yasmin Fróes. As vozes infantis são de Álvaro Atalaia, Eduardo Fróes, Isabela Fróes de Souza, Isadora Salles, Mavi, Pedro Navarrete e Yasmin Alves. A direção musical é de Carlos Anunciato

Serviço: Os ingressos para as apresentações devem ser retirados uma hora antes de cada apresentação, que acontece no SESC Horto, na Rua Anhanduí, 200, Centro. No dia 2 de março (quinta) a peça será exibida às 18 horas. Na sexta o espetáculo será encenado em dois horários: 18h e 20 horas. A entrada é franca.