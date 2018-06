Longa brasileiro Aquarius é exibido no Cine Sesc

Nesta semana o Cine Sesc exibirá no Sesc Cultura, em Campo Grande, o longa brasileiro Aquarius, dirigido por Kléber Mendonça Filho. As sessões serão na quarta-feira (6), e na sexta (8), às 19 horas, com participação gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Na trama, uma jornalista aposentada defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento.

A produção foi indicada a diversos prêmios internacionais, entre eles Independent Spirit Awards, César e Prêmio Platino. Além disso, foi incluída nas listas de melhores filmes do ano de diversas publicações estrangeiras como Sight & Sound, Cahiers du Cinéma e The New York Times; conquistando, inclusive, o 1º lugar no ranking feito pelos alunos da mais prestigiada universidade de cinema do Reino Unido, a National Film and Television School.

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, nº 2270.