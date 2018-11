Na próxima semana o Cine Sesc exibe, em alusão ao mês da consciência negra, o longa “Eu Não Sou Seu Negro”, filme norte-americano de 2016, com direção de Raoul Peck. As sessões, sempre gratuitas, serão na quarta-feira (21), às 15h e às 19h e na sexta-feira (23), às 19h.



Indicado ao Oscar de Melhor Documentário, o filme apresenta a carta escrita por James Baldwin, para o seu agente sobre o seu mais recente projeto: terminar o livro Remember This House, que relata a vida e morte de alguns dos amigos do escritor, como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Junior. Com sua morte, em 1987, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raoul Peck.



No sábado haverá a Matinê Sesc Aldeia Materna, que exibe “O começo da vida”, parceria com Vídeo Camp. O projeto é uma sessão especial em que as mães podem ir acompanhadas de seus bebês de até 24 meses. O espaço é preparado para os pequenos com trocador, espaço baby e roda de conversa ao final de cada sessão.



O documentário, dirigido por Estela Renner, traz uma análise aprofundada e um retrato apaixonado sobre os primeiros mil dias de um recém-nascido, o verdadeiro começo da vida de um ser humano, tempo considerado crucial pós-nascimento para o desenvolvimento saudável da criança, tanto na infância quanto na vida adulta, onde os pais precisam ter o maior cuidado, amor e carinho possível.



Para novembro o Cine Sesc preparou uma seleção com filmes que tratam de exclusão social, racismo, resistência e aceitação da própria diferença. Acompanhe a programação pelo site sesc.ms