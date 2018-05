Luiz Café leva samba ao Sesc Morada nesta quarta

O samba de Luiz Café marca o começo da semana musical no Sesc Morada dos Baís, nesta quarta-feira (30), com um repertório que contempla alguns pout-porris em homenagem à artistas consagrados do gênero.

A proposta é reforçar os valores do samba de raiz no Brasil. Serão entoados sambas de compositores renomados da música popular brasileira, como João Nogueira, Almir Guineto, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho entre outros, com uma roupagem nova, alegre e irreverente.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.