Maio começa com novidades no Sesc Morada dos Baís

A primeira semana musical de maio no Sesc Morada dos Baís levará novidades ao público, começando na quarta-feira (3), com o Choro Opus Trio. Com arranjos elaborados para diversas formações instrumentais, o show "Descendo Sarrafo" trabalha a partir das partituras originais. O grupo Choro Opus Trio, iniciou suas atividades em 2007, com destaque para participação no IV Festival America do Sul, Corumbá-MS.

Na quinta-feira (4), é dia se show Standard com o Grupo El Trio. Rigor na tradição e imprevisíveis improvisos. Esta é a marca do grupo El Trio, composto por três dos mais inspirados instrumentistas da música contemporânea de Campo Grande (MS). Formado por Adriel Santos, Gabriel de Andrade e Gabriel Basso, o trio cria um ambiente sonoro para grandes voos musicais a partir da formação clássica bateria-guitarra-baixo. El Trio foca no rigor das execuções de grandes stands do jazz, como Take Five (Paul Desmond/Dave Brubeck), Bille’s Bounce (Charlie Parker) e Take The A Train (Duke Ellington), e se diferencia da maioria dos grupos do gênero ao focar no repertório consagrado.

Na sexta-feira (5), a Cover Up faz o show Grunge Night. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

E para encerrar a semana, no sábado (6), o show Estação Luz, comemora oito anos de parceria entre os músicos Chicão Castro e Gustavo Vargas. “Fazemos esse show vestidos de branco, descalços, dialogando sempre com o público. Relembramos músicas destes anos de parceria e queremos levar a luz que vibra na gente ao público”, diz Gustavo.

Chicão, que já se apresentou outras vezes no espaço, comemora: “Eu estou muito feliz, é lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”.