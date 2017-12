Marco fecha a última temporada de exposições do ano com cinco mostras

O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco), abre a sua quarta e última Temporada de Exposições desse ano. São cinco mostras de artistas com as mais variadas técnicas e com abordagem de diferentes temas.

Estarão expostas, Vacuidade, fotografias da artista Adriana Amaral (SP); A reta é uma curva que não sonha, esculturas de James Cáceres (MS); Atualidades, com assemblagens do artista Romário Batista (ES); FragmentAção, pinturas da artista Tatiana Cipoli (SP); e a Coleção particular de Herbert Covre, gravuras do artista lituano Lasar Segall.

A Quarta Temporada de Exposições abre no dia 6 de dezembro, às 19h30, no Marco e ficará aberta ao público até 25 de fevereiro de 2018. É aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Sábado, domingo e feriado das 14h às 18h. Sempre com entrada franca.