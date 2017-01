Metal da banda Opuesto e samba e MPB de Simona se apresentam no Som da Concha no próximo domingo

O Som da Concha do próximo domingo, 29, traz a banda douradense de New Metal Opuesto e o samba e MPB de Simona. Os shows começam a partir das 18h na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas.

O som da banda vem de uma mistura do peso do Metal e da agressividade do Hard Core, com a dinâmica do Rap, mostrando influências musicais de bandas como System of a Down, Rage Agains the Machine, Limp Bizkit, Papa Roach, P.O.D. e Hatebreed.

O encerramento do Som da Concha do próximo domingo fica por conta do compositor e intérprete Simona. Com mais de 45 anos de carreira, músico da noite campo-grandense, Simona varia no estilo musical, mas tem base no pop/rock, samba/rock e MPB. Realiza seu trabalho em bares, eventos particulares e shows específicos. Em continuidade, seu filho Mano Moreira e sua filha caçula Karô Castanha seguem na construção musical.

Os shows começam às 18 horas e a entrada, como sempre, é franca. O público poderá conferir também o Território Criativo, onde funcionará a Feira Bocaiúva, uma reunião de artistas que vendem seus produtos, além de praça da alimentação. A Concha Acústica Helena Meirelles fica no Parque das Nações Indígenas.