MIS e Sindjor realizam Mostra Cinema e Imprensa gratuita

O Museu da Imagem e do Som, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul, realiza de 3 a 7 de abril, sempre às 19 horas, a segunda edição da Mostra Cinema e Imprensa, que exibe filmes com temáticas em que a imprensa e a mídia estão presentes, proporcionando uma oportunidade de debate e reflexão sobre o papel da imprensa na sociedade.

Todas as exibições vão ser seguidas de debates com convidados selecionados pelo Sindjor que tenham atuações profissionais nas áreas abordadas pelos filmes. Clayton Sales, jornalista, radialista e ex-presidente do Sindicato, é o curador da Mostra. Ele utilizou como critério de seleção filmes que levantassem discussões interessantes e atuais que gerem reflexões sobre imprensa e mídia. “A parceria com o sindicato proporcionou que trouxéssemos debatedores ligados a cada área de discussão que a gente levantou, como jornalismo e poder, política, sociedade, pessoas que vivem esse contexto para proporcionar debates urgentes e atuais sobre imprensa e sociedade”.

Clayton explica que para esta segunda mostra ele selecionou filmes menos conhecidos e que abordam questões mais específicas do dia-a-dia do jornalista. “Na mostra do ano passado foram filmes mais conhecidos, como ‘Spotlight’, que tinha acabado de ganhar o Oscar. Este ano são filmes menos conhecidos, que tiveram pouca repercussão no Brasil. Talvez o mais conhecido seja ‘Ausência de Malícia’. É uma mostra mais voltada ao jornalismo investigativo. ‘Veronica Guerin’, por exemplo, trata da questão da mulher no jornalismo investigativo. São todos filmes muito bons, que aprofundam os temas”.

A Mostra não é só direcionada a profissionais da imprensa e da mídia, mas a toda a sociedade. “Qualquer pessoa hoje para formas sua visão de sociedade utiliza referências para sedimentar suas visões de mundo e de si próprio. E as pessoas buscam isso hoje principalmente por meio da imprensa. Acredito que o papel da imprensa não é só informar, mas servir de referência para formar visões de mundo e subsidiar possíveis questionamentos. Discutir esse assunto é discutir que rumos essa grande referência está tomando hoje. É um tema importante para toda a sociedade, não só para os profissionais da imprensa, pois a sociedade sobre a influência da mídia todos os dias”.

Confira abaixo a sinopse dos filmes e os debatedores de cada dia de exibição:

Dia 03/04 – Segunda-Feira

O MENSAGEIRO – Michael Cuesta (2014)

Tema: Violência contra os jornalistas

Convidada: Marta Ferreira, presidente do Sindjor-MS

Dia 04/04 – Terça-Feira

FACES DA VERDADE – Rod Lurie (2008)

Tema: O direito do jornalista ao sigilo das fontes

Convidada: Evelin Araújo, jornalista da editoria de Transparência do Midiamax

Dia 05/04 – Quarta–Feira

AUSÊNCIA DE MALÍCIA – Sidney Pollack (1981)

Tema: Calúnia, difamação e retratação na imprensa

Convidado: Marcos Paulo Silva, integrante da Comissão de Ética do Sindjor-MS

Dia 06/04 – Quinta-Feira

CONSPIRAÇÃO E PODER – James Vanderbilt (2016)

Tema: Jornalismo político, o furo de reportagem e suas pressões editorais.

Convidado: Victor Barone, editor de Política do jornal O Estado de MS

Dia 07/04 – Sexta-Feira

VERONICA GUERIN – O CUSTO DA CORAGEM – Joel Schumacher (2003)

Tema: A mulher no jornalismo investigativo.

Convidada: Aline dos Santos, repórter do Campo Grande News