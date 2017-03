MIS une professores de Música e estudantes da rede pública no projeto Sons do Museu

Levar conhecimento sobre o universo da música aos jovens é o que propõe o projeto “Os Sons do Museu”, realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul por meio do Museu da Imagem e do Som, em parceira com o curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O primeiro encontro deste ano entre acadêmicos de graduação e estudantes do ensino fundamental e médio, marcado inicialmente para o dia 3, foi transferido para próxima sexta-feira (10), das 9h30 às 10h30.

“Os Sons do Museu” visa promover o encontro dos jovens com a música erudita e popular. A partir desse contato – realizado por acadêmicos de graduação de Música da UFMS – se dá o início do aprendizado das linguagens musicais, por meio de apresentações didáticas que irão ampliar o conhecimento de cada um, funcionando como estímulo para que a curiosidade no universo musical seja despertada.

O projeto também promove o contato de jovens estudantes de escolas públicas com linguagens musicais variadas, contribuindo para o início de uma educação e formação cultural ampla e democrática. “Esse projeto já existiu há algum tempo no museu e por ter sido exitoso e também por termos firmado parceria com o curso de música da UFMS, resolvemos resgatá-lo para a comunidade”, diz Marinete Pinheiro, coordenadora dos MIS.

Pieter Rahmeier, professor da UFMS e coordenador do projeto, destaca a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que tornou obrigatória o conteúdo de música nas escolas. “É bom tanto para os alunos do ensino regular como para da graduação em Música, que já podem colocar em prática a teoria que recebem na universidade”.

Ex-aluno de Música da UFMS, Rahmeier explica que na época havia esse projeto do qual participou. “Foi uma experiência ótima, já que temos pouco espaço para tocar, uma vez que nosso repertório é mais erudito e popular e esse contato com estudantes é muito benéfico para a formação de novos músicos”, enfatiza o professor. Nesse primeiro encontro o violão será destaque com um repertório de músicas que irá do século 18 ao 20.