Morada dos Baís têm jazz, pop e samba esta semana

Com variedade de ritmos e dose dupla de samba, a semana será anima no Sesc Morada dos Baís. A programação musical começa às 20h na quarta e quinta e às 20h30 na sexta e sábado.

A semana que começa com a ginga de Xandão, na quarta-feira (18). O carioca destacou-se no cenário musical Corumbá, conquistando público com seu carisma e samba raiz. Interpreta ícones da MPB como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Ivone Lara, Cartola, e outros grandes mestres do samba.

Na quinta-feira (19), Samantha Caracante leva ao público o show "Divinas Divas do Jazz", homenageando ícones o gênero como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Julie London e Nina Simone.

Sexta-feira (20), toda animação de Chicão Castro, um entusiasta do Sesc Morada dos Baís, onde já se apresentou outras vezes. “É lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”.

E para encerrar a semana, no aábado (21), é dia do Sampri embalar a noite, com mais samba. “Já fizemos parte de vários projetos do Sesc, inclusive na Sexta no Sesc Horto e é como estivéssemos relembrando esses momentos que foram muito importantes para nossa carreira. Participar de um evento em um espaço cultural como o Sesc Morada dos Baís, ponto turístico da cidade e emblemático é uma grande satisfação, sobretudo por poder receber o público de todas as idades e seleto que gosta de samba e poder explorar o repertório”