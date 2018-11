As noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís trarão na próxima semana seleções com muito samba, jazz e MPB incluindo apresentações temáticas alusivas ao mês da Consciência Negra. Todas as apresentações são abertas ao público, mas o local tem a capacidade para 350 pessoas. o evento começam às 20 horas.

A primeira apresentação, na quarta-feira, (21) será de Zé da Vila, com seu samba. Além de entoar enredo de umas das mais tradicionais escolas de Samba de Campo Grande, Zé marcou história atendendo pedidos de clássicos como Colcha de Retalhos e Fuscão Preto em versão Samba de Roda.

Quinta, 22, tem Piazza com muita MPB. O seu repertório abrange ainda clássicos do Pop-Rock, Samba Raiz, Forró, Anos 60 e Bossa Nova. “O Sesc Morada dos Baís é um ótimo espaço para o artista divulgar seu trabalho não só para quem é de Campo Grande, porque é um ponto turístico e recebe muitos visitantes de fora”, diz o artista.

Na sexta, 23, a Spiritual Jazz comanda o show "Negro Espiritual". A banda surgiu em 2013 com os irmãos Júnior e Silas, aglutinando influências de países do continente africano em um som original. A banda tem como integrantes Gabriel Basso, Gabriel Andrade, Marcus Loyola, Junior Matos e Silas.

Encerrando a semana musical, no sábado, a banda Sampri faz o show “Especial Afro Samba Tropical”. A promessa é de um show evocativo e cheio de representatividade, misturando elementos da música brasileira e demais expressões artísticas da comunidade negra mundo afora.