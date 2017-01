Morre aos 106 anos Tyrus Wong, artista que inspirou personagem de

O artista chinês Tyrus Wong, que inspirou o filhote de cervo Bambi do filme de animação de Walt Disney, morreu aos 106 anos na noite de sexta-feira (30) nos Estados Unidos, informou o The Walt Disney Family Museum.

"Estamos profundamente entristecidos pelo falecimento da lenda da Disney, Tyrus Wong. Tinha 106 anos. Nossos pensamentos estão com a família Wong", anunciou pelo Twitter o museu.

Nascido em Cantão (China) em 1910, Wong trabalhou nos estúdios Walt Disney durante apenas três anos, entre 1938 e 1941. Enquanto trabalhava nos estúdios e desenhava vários esboços do rato Mickey Mouse, Wong soube que havia começado a fase de pré-produção do longa-metragem de "Bambi", no qual é contada a história de um cervo desde o nascimento até a idade adulta.

Nesse momento, Wong foi para casa e desenhou vários traços de um cervo em uma floresta, as linhas que dariam vida ao personagem de Bambi.

Os pequenos desenhos de Wong chamaram a atenção de Walt Disney e se transformaram na base para o estilo visual do filme, segundo detalha a nota do museu.

"Walt Disney viu que Tyrus (Wong) era capaz de produzir obras de arte excelentes que não necessariamente pareciam a floresta, mas se sentiam como a floresta. A visão que Walt Disney teve sobre Bambi e o uso que fez do trabalho de Tyrus ainda influencia os filmes de hoje", ressaltou o museu.

Após trabalhar para os estúdios de Walt Disney, Wong foi contratado pela produtora Warner Bros., onde colaborou na criação de dezenas de filmes como "Juventude Transviada" (1955) e "Meu Ódio Será Sua Herança" (1969).