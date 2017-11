Mostra de Cinema italiano exibe três longas no MIS

Com nomes importantes da cinematografia como Federico Felini, Cristiano Bortone e Piero Messina, O Museu da Imagem e do Som traz a Mostra de Cinema Italiano.

A programação tem três filmes que abordam diferentes panoramas do cinema italiano e atestam, mesmo sendo de diferentes períodos, o já reconhecido padrão de qualidade artística.

A mostra acontece de 22 a 24 de novembro, As exibições acontecem sempre às 19 horas e são gratuitas. O projeto conta com apoio do Circolo Italiano Guglielmo Marconi.

Programação

22 de novembro - Amarcord

23 de novembro - Rosso come iul cielo (Vermelho como o céu)

24 de novembro - L’attesa (A Espera)