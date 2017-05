Mostra de Teatro Infantil abre inscrições de grupos de todo o Estado

Estão abertas até 5 de junho as inscrições para a “5ª Mostra de Teatro Infantil”, projeto patrocinado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Secretaria de Cultura e Cidadania do Governo de Mato Grosso do Sul. As atividades acontecem de 12 a 19 de outubro em Campo Grande. Podem se inscrever na programação grupos de teatro infantil de todas as regiões do Estado.

O projeto foi idealizado pelo Ateliê Ramona Rodrigues. O edital com informações e a ficha de inscrição estão disponíveis no blog.

Todo e qualquer grupo de teatro que tenha um ou mais espetáculos voltados para a infância pode concorrer. Basta preencher a ficha de inscrição e encaminhar somente pelos Correios (carta simples registrada e ou Sedex) ao Projeto 5ª Mostra de Teatro Infantil de MS, rua 14 de julho, 1431, casa 3, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 79.002-330, com a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e a seguinte documentação:

a) material gravado em CD/DVD, com o trabalho do grupo;

b) ficha técnica;

c) currículo do artista e/ou grupo devidamente comprovado;

d) identificação e dados pessoais com endereço completo, o telefone de contato e e-mail;

e) três fotos do artista ou grupo em CD/DVD, no formato jpg e com resolução mínima de 300 dpi.

Ao todo, serão selecionados oito espetáculos para a programação da mostra. Cada um receberá um cachê de R$ 4 mil, mediante apresentação de nota fiscal.As propostas serão analisadas por uma Comissão de Seleção formada por representantes da área teatral do Estado. O resultado será divulgado no Blog do Ateliê, no dia 3 de julho e também ficará disponível para consulta pública no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e locais púbicos no Centro de Campo Grande.

“Neste ano a Mostra de Teatro Infantil inova porque se abre para todo o Estado. O objetivo é, além de reunir um número maior de grupos e mostrar suas produções, também dialogar, aprender e compartilhar experiências na busca da valorização da arte para a formação intelectual, emocional e corporal de crianças, jovens e comunidade em geral”, destaca a diretora, produtora e arte-educadora Ramona Rodrigues.

A mostra

Ao longo das quatro edições, Ramona Rodrigues, em parceria com agentes e entidade culturais, promoveu uma agenda de espetáculos teatrais voltados para a infância. Em todas as edições o projeto ofereceu oficinas, palestras e promoveu campanha de arrecadação de brinquedos e livros que foram doados a crianças em situação de vulnerabilidade social, superando mais de 3 mil doações.

A programação contará ainda com o Seminário Aberto “O Direito da Criança, a Cidade e a Cultura”, uma oficina de arte-educação e outra de interpretação no Teatro Infantil para artistas e arte educadores, além de brincadeiras tradicionais e entrega de brinquedos e livros em comunidades.