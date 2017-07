“Mostra Gastronômica” é atração inédita do FIB em 2017

A 18ª do Festival de Inverno de Bonito (FIB) terá uma novidade que vai agradar o paladar de quem participar. O Festival vai realizar a “Mostra Gastronômica” com 24 pratos desenvolvidos, exclusivamente, para a décima oitava edição do evento. São criações que misturam ingredientes regionais com a sofisticação da culinária contemporânea e que os moradores de Bonito e visitantes poderão saborear durante o festival entre 27 e 30 de julho. O objetivo é valorizar a gastronomia local e sua relevância para o turismo, cultura e economia local.

“A Mostra Gastronômica, mais do que nunca, enaltece o lugar onde se vive e isso tem a ver com a dimensão que nós queremos dar à cultura. Ela demonstra que o festival não é apenas os shows, mas o diálogo com várias áreas”, ressalta Athayde Nery, secretário de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Daniel Barbosa, secretário da ACPP, foi oferecido apoio técnico a cada estabelecimento. Seis chefs de Campo Grande viajaram a Bonito, onde tiveram a oportunidade de trabalhar lado a lado com os cozinheiros do município, assim como aproximaram-se dos empresários do setor gastronômico da cidade. “A proposta é criar pratos que se mantenham fiéis à identidade de cada local. Foi um trabalho de cooperação muito importante”, garante.

Os pratos serão servidos durante todo o festival por cada um dos 24 estabelecimentos participantes. O consumidor terá a oportunidade de votar nos pratos que mais gostou e, ao final, será definido o vencedor da mostra. “No domingo, às 17h, vamos revelar quem ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugares. O primeiro vencedor representará a cidade e o festival no próximo ano”, explica Juliano Wertheimer, presidente da Abrasel em Mato Grosso do Sul. “Temos uma visão de que a gastronomia é um dos pilares da cultura e do turismo. Essa foi uma das motivações da mostra. Também queríamos oferecer um estímulo comercial, de fomento aos bares e restaurantes”, completa.

Para garantir a acessibilidade que o festival prega, os pratos serão oferecidos a valores entre R$ 12 e R$ 60. “A gastronomia começou a ganhar espaço na programação do FIB no ano passado, mas não foi algo tão grande quanto este ano. Conseguimos estruturar essa mostra e criar um diálogo entre chefs, empresários e profissionais da cozinha”, aponta Alexandre Fredrich, presidente da Abrasel/Bonito.

Carnes de peixe, jacaré, bovina ou suína foram escolhidas pelos participantes, assim como ingredientes regionais, como a bocaiuva e a guavira. “Para nós, foi uma novidade muito boa. O importante é ver que os pratos respeitaram o estilo de cada restaurante, bar ou lanchonete. Dos mais simples aos mais sofisticados, todas as criações foram pensadas e desenvolvidas com todo o cuidado para não destoar do estabelecimento”, aponta Davi Alves, empresário que comanda o Pantanal Grill Restaurante, um dos participantes.