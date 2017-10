MS contra a Censura é tema de audiência pública em parceria com a UFMS

Em parceria com a Universidade Federal de MS (UFMS), a Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Pedro Kemp, realiza nesta quinta-feira (05), às 13h30, a audiência pública “Arte! MS contra a Censura”.

“A audiência em parceria com a UFMS representa um espaço de fundamental importância para uma discussão qualificada sobre o papel das artes e a democracia, em um momento histórico de crescimento do pensamento conservador, autoritário e carregado de ódio”, disse Kemp, que preside a Comissão de Educação do Legislativo de MS.

Acadêmicos dos cursos de Direito, Pedagogia, Letras, Comunicação Social, Artes Visuais, Ciências Sociais, Psicologia participarão dos debates. Entidades da sociedade civil e movimentos sociais também foram convidados. São eles: Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Psicologia 14ª região, Conselhos municipal e estadual de Cultura, Sindicato dos Jornalistas Profissionais-MS.

Foram convidados: o arquiteto Ângelo Arruda, ex-presidente do Conselho Estadual de Arquitetura/ex-coordenador do curso de Arquitetura da UFMS; a diretora da Faculdade de Educação (Faed) da UFMS, Ordália Alves Almeida; Vera Lúcia Penzo Fernandes, Diretora da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC); Athayde Nery – Secretário Estadual de Cultura; Gilberto Luiz Alves – Professor Doutor, presidente do Instituto Cultural Gilberto Luiz Alves, conselheiro do Museu de Arte Contemporânea – professor da Uniderp; Fernando Cruz – Representando a Rede Nacional do Teatro; Fernanda Teixeira – Presidenta do Fórum Estadual de Cultura; Professor Doutor Paulo Duarte Paes – Curso de Artes Visuais - Faculdade de Arte, Letras e Comunicação da UFMS ; Dr. Rodrigo Zoccal – Defensoria Pública e Dr. Roberto Ferreira Filho – juiz de Direito.



A audiência será realizada na sala 403, do Bloco 06 (conhecido como shopping), na UFMS, em Campo Grande.