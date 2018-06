Museu da Imagem e do Som exibe filmes brasileiros

O Museu da Imagem e do Som (MIS), realiza a partir desta terça-feira (19) às 19h até quinta-feira (21), a Semana do Cinema Brasileiro. Serão exibidos filmes nacionais com entrada franca.

Um dos integrantes do Cine Café, o jornalista João Costa, que também ministra oficinas teóricas sobre cinema no curso de extensão Movimento Cinematográfico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UFMS), explica que a Mostra é uma maneira de homenagear os cineastas Nelson Pereira dos Santos e Camilo Cavalcante, “que possuem um trabalho muito significativo e que compõem a história do cinema brasileiro”.

“O Assalto ao Trem Pagador é um clássico do cinema brasileiro. O objetivo da Mostra é proporcionar o encontro do público com o cinema brasileiro, com os clássicos. É uma aula de estética, sobre formas de produzir os filmes. Na década de 1960 havia uma produção cinematográfica totalmente diferente de hoje, com realidades sociais diferentes. É uma oportunidade de entrar em contato com a parte técnica do cinema e da cultura brasileira dessa época”, diz.

Dia 19.06 – Terça-feira – Assalto ao trem pagador (1962)

Direção de Nelson Pereira dos Santos



Dia 20.6 – Quarta-feira – Desmundo (2002)

Direção de Alain Fresnot



Dia 21.6 – Quinta-feira – A história da eternidade (2004)

Direção de Camilo Cavalcante

Classificação: 16 anos

O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania (avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 Centro). Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178.