Museu José Antônio Pereira abre programação especial

A partir desta segunda-feira (14) até 20 de maio, o Museu José Antônio Pereira terá programação especial para marcar as comemorações da 16ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) em todo o país.

Entre as atividades do museu estão a exposição Arte Transforma, dos acadêmicos de História da UCDB, roda de conversa, curso de desenho e a segunda edição do passeio ciclístico Pedal Cultural

Confira abaixo a programação:

14/05 a 20/05

Projeto “Arte Transforma: telefone para passarinhos”

Exposição organizada pelo professor mestre Roberto Figueiredo (UCDB) e confeccionada por acadêmicos do curso de História da UCDB. A mostra, segundo o professor Roberto, revela a utilização de utensílios do cotidiano esquecidos, colocados fora de contexto usual. Por meio da cor e da arte novos objetos ganham novos usos e possibilidades. Nessa edição, o projeto recria na natureza a casa dos pássaros. Utilizando antigos orelhões, que antes abrigavam conversas, as peças se tornam morada para o canto dos pássaros.

17/05 – 9h às 11h

Roda de conversa com o tema “História Oral e a Formação de Campo Grande”.

Participação da professora pós-doutora, Maria Augusta de Castilho. Historiadora com doutorado em História Social e pós-doutorado em Linguística, atua na Universidade Católica Dom Bosco, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local (mestrado e doutorado) e no curso de História; respondendo pelo Laboratório de História do referido curso.

18/05 – 09h às 17h

Curso de desenho com o tema: Retrato, com base na figura de José Antônio Pereira.

Ministrado pelo professor-mestre em Arte Educação, Élio Antônio Ceribola Crespam, bacharel licenciado em desenho e plástica e professor da Rede Municipal de Ensino. O curso abordará o desenho figurativo e a pintura abstrata.

19/05

Pedal Cultural 2ª edição

Passeio ciclístico com saída às 8h da Escola Estadual José Barbosa Rodrigues (Rua Elesbão Murtinho, 856, Bairro Universitário) e chegada prevista para às 9h, no Museu José Antônio Pereira.

Museu José Antônio Pereira

Avenida Guaicurus s/n – Jardim Monte Alegre

Atendimento: 9h às 17h

O agendamento de visitas de grupos pode ser feito pelo email : [email protected]