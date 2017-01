Na casa, Mamão lembra a AACC e diz que doaria 10% do prêmio e abriria restaurante social

Na casa mais vigiada do Brasil, o representante sul-mato-grossense Ilmar Renato, o Mamão surpreendeu os colegas de confinamento. E não esqueceu de Campo Grande. Em uma conversa com os brothers, quando todos falavam de planos caso ganhasse o prêmio, Mamão lembrou primeiro da mãe, dizendo que compraria uma casa para ela, e em seguida citou a AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e que doaria 10% do prêmio de R$ 1,5 milhões para eles.

“Chegaria na direção da AACC e perguntaria:"o que vocês estão precisando, então vamos fazer. Tenho R$ 150 mil para doar", afirmou o advogado durante a conversa.

Ele ainda falou do sonho de abrir um restaurante solidário, onde pudesse atender pessoas sem condições que pagariam a comida com trabalho. “Também faria um restaurante para que pessoas carentes pudesse comer e pagar pela comida com o trabalho, algo popular para atender quem estivesse sem condições”, apontou ele que também é cozinheiro.

No grupo de amigos do Mamão, a conversa foi que ele sempre se posicionou mesmo pela ação social. João Cyrino, advogado e amigo do brother, confirmou a conversa. “Ele me disse aqui no escritório antes de ir para a confinamento, que faria mesmo uma doação de 10% do prêmio para a entidade. Ele é esse cara”, garantiu.