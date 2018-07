Neste mês o Senac Turismo e Gastronomia oferece novos cursos

Neste mês de julho o recém-inaugurado Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, oferece opções variadas para quem busca qualificação profissional na área. São dez cursos em segmentos promissores no mercado de trabalho.

Uma das opções é o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com três turmas e início dias 02, 18 e 30 de julho, nos períodos vespertino e noturno.

Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.

Outra opção é o curso Chefia e Organização de Cozinha, que busca aperfeiçoar profissionais atuantes no setor de alimentos/bebidas ou nutrição para a organização de cozinhas, por meio de técnicas específicas, visando a padronização e otimização dos processos, e a preparação de alimentos com qualidade e segurança. As aulas têm início dia 16 de julho.

Tem ainda os cursos de férias Chef Teen, Chefinhos e Lanches Doces e Chefinhos e Lanches Salgados, destinados a crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos de idade que queiram aprender técnicas de gastronomia. Uma ótima opção para meninos e meninas aproveitarem as férias aprendendo a fazer delícias da culinária.

O curso Chefinhos e Lanches Salgados, que será realizado nos dias 16 e 17 de julho, das 13h30 às 17h45, ensina as técnicas básicas de cozinha e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote, mini pizza.

O Chefinhos e Lanches Doces os mini chefs vão aprender receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. O curso será realizado nos dias 18 e 19 de julho, das 13h30 às 17h45.

Já o Chef Teen, que também será realizado das 13h30 às 17h45, no dias 16 e 17 de julho, ensina as técnicas básicas de culinária, incluindo a seleção, higiene e o preparo dos alimentos, assim como a aplicação prática da valorização na apresentação e montagem dos pratos. Os jovens vão aprender as boas práticas na cozinha e preparar receitas salgadas e doces.

Confira outras opções:

- Sabores do Inverno: Caldos e Cremes. O curso ensina as técnicas básicas de preparação de sopas e cremes e suas diversas variações de sabores, texturas e aromas. O curso tem 20 horas/aula e tem início dia 19 de julho. Para participar é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto (6ª série).

- Cozinha Italiana, com início dia 23 de julho, de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. O curso visa propiciar aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre a gastronomia regional italiana, incluindo técnicas culinárias específicas, ingredientes típicos e algumas receitas tradicionais de cada região.

- Salgadinhos para Festa, com início dia 23 de julho. O curso oportuniza ao aluno o aprendizado das técnicas de preparo, montagem e apresentação de diversos salgados.

- Boucher: Corte e Preparo de Carne. Com duração de 12 horas, tem o objetivo de aprimorar os conhecimentos sobre a manipulação de carnes bovinas, corte e preparo, molhos e acompanhamentos.

- Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação. Por meio de uma formação rápida e dinâmica, o curso forma profissionais que saibam enfrentar diferentes situações próprias da natureza do trabalho da camareira, zelando pelos bens tanto dos hóspedes quanto do empreendimento. As aulas têm início dia 02 de julho.

O Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados. Mais informações no link: goo.gl/3aTR13. As matrículas podem ser feitas na página, no link de cada curso. Outras informações pelo telefone (67) 3312-6260.